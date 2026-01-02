Avezzano rafforza la Polizia Locale: sette nuovi agenti e altri cinque in arrivo nel 2026

Avezzano – Il Corpo di Polizia Locale di Avezzano si rafforza e guarda al futuro con numeri in crescita. Negli ultimi mesi sono stati assunti sette nuovi agenti e almeno altri cinque entreranno in servizio nel corso del 2026. Un passaggio significativo che, confidando nelle nuove capacità assunzionali da approvare dopo il rendiconto di aprile 2026, porterà l’organico complessivo a 47 unità, avvicinando il Comune ai nuovi standard nazionali che indicano un agente ogni 700 abitanti.

Un risultato che segna una chiara inversione di tendenza dopo anni complessi, caratterizzati dai tagli indiscriminati imposti dalle norme statali sul contenimento della spesa di personale. Misure che hanno inciso trasversalmente su tutti i Comuni e su tutti gli uffici, penalizzando nel tempo anche i servizi di prossimità, come la Polizia Locale. In quel contesto, l’Amministrazione comunale di Avezzano è riuscita a governare con equilibrio il turnover, contenendo le riduzioni entro limiti sostenibili e preservando in modo particolare l’efficacia operativa del Corpo, nella consapevolezza che sul fronte della sicurezza non fossero ammesse flessioni eccessive.

Non appena il quadro normativo lo ha consentito, il Comune ha saputo cogliere l’opportunità: già nel 2025 si è registrato un saldo positivo con sette ingressi a fronte di due uscite, riportando l’organico a quota 42 unità. Un segnale concreto di programmazione, tempestività e capacità gestionale, capace di tradurre ogni margine utile in nuove assunzioni e in una maggiore presenza sul territorio.

A sottolineare il valore del percorso intrapreso è stata l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Cinzia Basilico, intervenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 2025:

«Avezzano ha tenuto il punto nel periodo dei severissimi tagli lineari da parte dello Stato e non ha consentito che la riduzione, inevitabile, scendesse al di sotto della soglia critica. Questo è stato possibile grazie alla volontà del sindaco Giovanni Di Pangrazio di evitare un depauperamento dell’organico del nostro Corpo di Polizia Locale e alla fermezza del comandante Luca Montanari. Oggi siamo riusciti a invertire la tendenza e, guardando al quadro regionale, possiamo dire che Avezzano è forse l’unico Comune davvero virtuoso in Abruzzo: in altre realtà, anche molto più popolose, perfino capoluoghi di provincia, il rapporto tra abitanti e numero di agenti è decisamente sbilanciato al ribasso».

Il rafforzamento dell’organico consentirà una presenza più capillare della Polizia Locale, in linea con la visione più volte ribadita dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, secondo cui «gli uomini e le donne della Polizia Locale devono rappresentare i primi occhi dell’amministrazione e un presidio fondamentale di aiuto e vicinanza ai cittadini». Un investimento che punta a una città più ordinata, sicura e serena, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.

