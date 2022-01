Avezzano – PNRR scuola luci e ombre ,un disegno di crescita, inclusione, benessere che insieme ai cittadini si può raggiungere

Signor Presidente del Consiglio Avv.Fabrizio Ridolfi

Oggetto : Cittadini e amministrazione insieme per essere più coesi e generare opportunità e soluzioni per le nuove generazioni. Il PNRR un occasione da non perdere per farlo.

Il piano delle oo.pp è la falsariga che si propone da diversi anni con opere (vedi via Sant’Andrea che compare e scompare )nella programmazione, ma non voglio fare le pulci al programma, ma la mia nota è un invito a coinvolgere i consiglieri comunali e valutare collegialmente se nel programma si stanno utilizzando tutte le opportunità che il PNRR ci offre, ho scritto della nuova palestra per la scuola Don Bosco che non ha palestra ed il comune ha un terreno di 2.000 mq proprio lì a fianco, oppure il palestrone della Marini -Collodi con annessi spazi esterni Le chiedo se sia stata fatta una valutazione sulla disponibilità e funzionalità delle mense nelle nostre scuole.

Un suo intervento signor Presidente, con il coinvolgimento dei consiglieri comunali potrebbe essere di supporto al miglioramento della programmazione nel comparto scuola e sarebbe gradita se tale ricognizione fosse resa pubblica ,come ricordava David Sassoli” Vogliamo coinvolgere i cittadini nel plasmare il futuro dell’Europa”, noi chiediamo come cittadini di essere coinvolti per plasmare il futuro della nostra città”

Il 24 12 2021 La giunta Comunale di Avezzano ha deliberato il piano delle OO.PP pubblicato in albo pretorio il 7 gennaio fino al 22 gennaio e i tempi per le osservazioni sono strettissimi.

Ripropongo le schede che possono essere utili per completare il grande lavoro che il comune di Avezzano sta portando avanti per le scuole ,questa che ci offre il PNRR è un’opportunità da non perdere.

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA

L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture si possono presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022

MENSE

L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni, si possono presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022

COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE

L’avviso mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. si possono presentare le candidature entro l’8 febbraio 2022

ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia) si possono presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022

Augusto Di Bastiano

