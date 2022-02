Avezzano-Piazza mercato: quale il significato e quale l’importanza di un bene cosi prezioso

“Piazza del mercato: cambia la sosta “ è la notizia che non avrei voluto leggere perchè l’amministrazione deve dire basta ad interventi “a chiamata” per modificare la viabilità e segnaletica in città.

Piazza del mercato: una piazza che con l’eliminazione di Via Mercato è diventata più interessante, ma che seguitiamo a trattare come opera pubblica e non come luogo sociale e di aggregazione.

Forse le città perdono la loro identità anche per questo.

La piazza ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’economia delle città e nella vita dei suoi abitanti e nel corso dei secoli ha assunto le più svariate funzioni: da quelle civiche a quelle religiose, da quelle commerciali a quelle popolari, ma ora lo svuotamento delle funzioni ha contribuito ad accrescerne la marginalizzazione e a decretarne la morte.

Piazza del mercato va vista come un importante progetto di rigenerazione urbana della nostra città ma non basta una piazza nuova, un parcheggio, posizionare due panchine o prevedere qualche aiuola per creare un luogo di incontro.

Cosa vogliamo che sia questa antica piazza ? un luogo di mercato, un luogo d’incontri, un luogo di concerti e spettacoli, un luogo ludico per bambini…perchè la sua funzione principale deve essere la funzione sociale e non solamente estetica.

Mi appello all’amministrazione tutta, al vice sindaco Domenico Di Berardino (ass.al Sociale),all’assessore Di Stefano( ass.alla Cultura) ,Roberto Verdecchia (ass.verde) Presutti Gianluca presidente commissione pianificazione del territorio, Silvagni Carmine, presidente commissione commercio, Alessandra Cerone presidente commissione diritti dei cittadini) presidente Nello Simonelli presidente commissione attività culturali, ed al Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi che chiami i consiglieri per tracciare una linea di rilancio e fruizione di questa piazza e si apra un confronto con le associazioni di categoria ,le associazione culturali ,e con gli abitanti e i commercianti della piazza.

Augusto Di Bastiano.

Fonte centro giuridico del cittadino