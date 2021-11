Avezzano: passi carrabili e accessi stradali con idoneo cartello non esposto, molti gli edifici pubblici ne sono sprovvisti

Molte le sanzione erogate dalla polizia locale per accessi e passi carrabili non a norma con il codice della strada e spesso sono stati anzionati abitanti della periferia ,ma non capisco perché non si presta attenzione ai tanti uffici pubblici che ne sono privi, eppure sono li sotto gli occhi di tutti e la sicurezza stradale va fatta rispettare, per questo motivo abbiamo iniziato a fare segnalazione al Comandante della Polizia locale ,un nostro contributo a fare ordine e uguaglianza di trattamento segnalando, per il momento, gli uffici pubblici sprovvisti di idoneo cartello.

A seguire la seconda lettera inviata al comandante della Polizia locale di Avezzano.

Comandante polizia locale dott. Luca Montanari

E .pc. Sindaco di Avezzano

Segretario comunale

Oggetto: passi carrabili e accessi stradali con idoneo cartello non esposto

L’associazione ha fatto una ricognizione di tutti gli edifici e strutture pubbliche che non hanno esposto il cartello ,con la nota di oggi proseguiamo la collaborazione volontaria con la polizia locale segnalando tutte quelle situazioni che a nostro avviso hanno carenze di segnaletica.

Chiediamo al Comandante dei Vigili di tenerci informati su quanto da noi segnalato e quali i provvedimenti presi.

Oggi segnaliamo in Via Pertini:

Vivaio Forestale

Vecchio Cimitero

Nuovo Cimitero

Sottostazione elettrica

Comunicato stampa a firma di Augusto Di Bastiano