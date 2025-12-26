AVEZZANO OSPITA LO SPETTACOLO “IL NATALE È UNA PROMESSA, IL SOGNO DI LEONARDO”

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (CARISPAQ), in collaborazione con l’Associazione Ex-officine di Raiano e l’Associazione Mousikè di Pescina, presentano lo spettacolo “Il Natale è una promessa. Il Sogno di Leonardo” al Castello Orsini di Avezzano (Aq) domani 27 dicembre alle ore 18.00.

Lo show si configura come un emozionante omaggio all’arte del Cirque du Soleil, trasformato in un intenso viaggio sensoriale dove musica dal vivo, narrazione e movimento si intrecciano per celebrare la forza dei sogni. Al centro della rappresentazione si trova la figura di Leonardo, sognatore senza tempo, artista e inventore, che guida gli spettatori attraverso mondi sospesi, fatti di luci, acrobazie e visioni.

Ogni quadro scenico è una profonda esplorazione del percorso interiore di Leonardo, toccando temi universali quali la fragilità, il coraggio, il fallimento e la rinascita creativa. L’obiettivo centrale è trasmettere un messaggio di tenacia: il vero miracolo non è il sogno realizzato, ma la perseveranza di chi continua a credere, superando paure e difficoltà.

A dare vita a questa suggestiva performance multidisciplinare sarà l’Ensemble Mousiké. La direzione musicale è affidata al Maestro Giovanni Ieie, che si esibirà anche al clarinetto. Il cast artistico è di rilievo e vede la partecipazione di Alessandra Dambra alla voce e Emanuela Scipioni come voce recitante.

La sezione strumentale comprende Barbara Simeoni al flauto, Paolo Alfano al sassofono e Gianni Ciancone al violino, affiancati da Guido Cellini alle tastiere, Giovanni Simone al basso e chitarra, e Lorenzo Lustri alla batteria.

Lo spettacolo si conclude ribadendo il suo potente slogan: “È un sognatore colui che non si è mai arreso.”

Evento gratuito.