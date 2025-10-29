Avezzano, nominato il nuovo direttivo della Lega: Angelini punta su partecipazione e radicamento territoriale

Avezzano – È stato ufficialmente nominato il nuovo direttivo del coordinamento cittadino della Lega di Avezzano. Venerdì pomeriggio si è svolto il primo incontro operativo, nel corso del quale è stata presentata la nuova squadra guidata dal coordinatore cittadino Jacopo Angelini.

Nel presentare il direttivo, Angelini ha ribadito l’apertura del partito a tutti coloro che desiderano contribuire con impegno e passione alla costruzione di una politica fondata su valori solidi e visione di lungo periodo.

“Lavoreremo insieme ai vice coordinatori e all’intero direttivo – ha dichiarato Angelini – per rafforzare il partito coinvolgendo giovani, donne e uomini determinati, coerenti con i nostri ideali. In vista delle elezioni amministrative, faremo scelte condivise e responsabili, in sinergia con i livelli provinciali, regionali e nazionali”.

Con questa nuova organizzazione, la Lega mira a consolidare la propria presenza nella città marsicana, puntando su un rinnovato spirito di partecipazione e radicamento locale.