Avezzano, nomina Fracassi al Cnel: gli auguri del sindaco Di Pangrazio

“È con grande affetto e vicinanza che desidero porgere i miei personali auguri, insieme a quelli di tutta la città all’imprenditore Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo designato dal Consiglio Dei Ministri come componente del Cnel. Al concittadino che raggiunge questo ulteriore ed importante traguardo, va il sostegno di tutta la Marsica, fiera di avere una figura di altissimo rilievo all’interno di un organo così importante, con la convinzione che potrà lavorare con impegno e competenza, come ha sempre fatto in ogni contesto professionale”.

COMUNICATO STAMPA

