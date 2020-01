Avezzano – Muore a 32 anni nella notte di Capodanno

Una tragedia scuote l’inizio del 2020. In un albergo di Montesilvano (Pescara) è deceduto un giovane di Avezzano che aveva deciso di trascorrere sulla costa l’ultima notte dell’anno, in compagnia della fidanzata. È stata proprio quest’ultima ad avvisare i soccorsi quando l’uomo ha avuto un malore. Ma per Armando Olivieri non c’è stato niente da fare. All’arrivo dell’ambulanza del 118 il cuore del 32enne aveva smesso di battere. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La morte sarebbe da ricondurre a cause naturali e la giovane donna che si trovava in compagnia di Armando Olivieri è stata ascoltata dagli inquirenti. La tragedia è avvenuta all’alba, in una camera dell’Hotel Duca degli Abruzzi. Anche il personale della struttura si è mobilitato per tentare di salvare Olivieri. Alla volta di Montesilvano sono partiti i familiari avezzanesi del 32enne. La procura di Pescara è stata informata dell’accaduto e con ogni probabilità si dovrà procedere con un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

foto e fonte ilcentro.it