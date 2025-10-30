Avezzano, modifiche alla viabilità per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Avezzano – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma martedì 4 novembre 2025, il Comune ha disposto importanti modifiche alla circolazione stradale nel centro cittadino per consentire il regolare svolgimento della cerimonia di commemorazione.

Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 235/2025, sono stati istituiti divieti di sosta e di transito lungo diverse vie e piazze del centro urbano, come richiesto dal Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma. Le misure, necessarie per garantire la sicurezza e la fluidità del corteo commemorativo, saranno in vigore per l’intera mattinata di martedì.

In particolare, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo dalle ore 7:00 alle ore 13:00 su tutte le strade e aree interessate dal passaggio del corteo. Dalle ore 9:30 alle ore 13:00, inoltre, sarà istituito il divieto di transito veicolare, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della manifestazione.

Le strade e piazze coinvolte comprendono:

Piazza della Repubblica, per l’intera ampiezza (eccetto la corsia prospiciente il civico 3);

Via Marconi;

Via Monte Zebio, dall’incrocio con Via Veneto fino a Via Cataldi;

Via Cataldi, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Via Corradini.

Durante la cerimonia al Monumento ai Caduti, sarà collocata segnaletica temporanea in Piazza della Repubblica per indirizzare il traffico proveniente da Via XXIV Maggio e Via Marconi su Via Colaneri. Gli agenti della Polizia Locale presidieranno le principali intersezioni e chiuderanno il transito dalle traverse che si immettono sul percorso del corteo.

Il Comune invita i residenti e gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria per evitare disagi e sanzioni

