Avezzano, iniziative per la Giornata mondiale sulla sicurezza delle cure: focus sui bambini

AVEZZANO – Brevi video, locandine informative, corsi di accompagnamento alla nascita e incontri con le famiglie: sono solo alcune delle iniziative promosse nella Marsica in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che ricorre oggi, mercoledì 17 settembre, e che quest’anno è dedicata in particolare ai più piccoli.

A coordinare il programma sono i consultori dell’area Marsica, diretti dalla dott.ssa Ornella Scafati, in collaborazione con i reparti di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale di Avezzano, guidati rispettivamente dalla dott.ssa Gianna Tollis e dal dott. Alessandro Bonitatibus. L’obiettivo è duplice: aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere un’alleanza sempre più stretta tra territorio e ospedale per garantire la sicurezza dei bambini.

Le iniziative prevedono l’affissione di locandine informative, realizzate con un linguaggio semplice e accessibile, per spiegare come anche i cittadini possano contribuire in prima persona a migliorare la sicurezza di neonati e bambini. Un ruolo centrale è affidato ai sette consultori della Marsica (Avezzano, Luco dei Marsi, Celano, Pescina, Tagliacozzo, Civitella Roveto e Carsoli), dove si tengono i corsi di accompagnamento alla nascita, avviati l’8 settembre e in programma fino al 10 ottobre. I percorsi, che coinvolgono diverse figure professionali – ostetriche, puericultrici, psicologi, assistenti sociali, nutrizionisti, ginecologi e pediatri – accompagnano le famiglie dalla gravidanza al post parto, fino all’allattamento.

Sul piano ospedaliero, Pediatria e Ginecologia di Avezzano da tempo hanno predisposto percorsi specifici per l’assistenza pediatrica, che includono: il trasporto in Terapia intensiva neonatale all’Aquila per i casi più urgenti, corsie preferenziali con il Policlinico Gemelli di Roma per neurochirurgia e oncologia pediatrica, con l’ospedale Bambino Gesù per le malattie metaboliche e con la Chirurgia pediatrica di Pescara. Inoltre, attraverso progetti di educazione sanitaria realizzati con le scuole e il Comune, gli operatori portano tra le famiglie attività di prevenzione e informazione.

Negli ultimi anni il territorio marsicano ha visto un costante miglioramento dell’assistenza pediatrica, grazie all’ampliamento degli spazi, all’adeguamento tecnologico e informatico e alla stretta collaborazione tra pediatri di base, consultori e ospedale. Un sistema integrato che garantisce ai bambini una presa in carico completa, fondata su informazione, formazione e confronto continuo tra servizi ospedalieri e territoriali.

