Avezzano, il Sindaco Di Pangrazio anticipa l’accensione dei riscaldamenti per scuole e uffici

Avezzano, in considerazione del brusco abbassamento delle temperature e del clima particolarmente rigido registrato nelle ore serali e notturne, il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha disposto l’anticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole e negli uffici pubblici e privati della città.

La decisione è stata presa su indicazione dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, a seguito dell’allerta meteo emessa il 2 ottobre scorso dal Centro Funzionale d’Abruzzo del Dipartimento di Protezione Civile. Le previsioni segnalano infatti il permanere di basse temperature nei prossimi giorni, con valori che potrebbero avvicinarsi allo zero durante le ore serali.

Con ordinanza sindacale, a partire da domani, 7 ottobre 2025, gli impianti di riscaldamento saranno attivi dalle ore 7 alle ore 11 nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici e privati del territorio comunale, garantendo così ambienti più sicuri e confortevoli per studenti, personale scolastico e cittadini.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire eventuali aggiornamenti delle autorità locali.

