Avezzano, il centrodestra lavora a un progetto politico unitario

Avezzano – Prosegue il lavoro congiunto delle forze del centrodestra cittadino, impegnate nella definizione di un percorso politico condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative.

In un incontro svoltosi ieri sera, il coordinatore di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Mazzei, di Forza Italia, Goffredo Taddei, e di Noi Moderati, Alfredo Mascigrande, hanno ribadito la piena comunità d’intenti raggiunta già nei giorni scorsi e la volontà comune di offrire ad Avezzano una guida forte e autorevole, capace di restituire centralità alla politica e ai partiti.

«Siamo sempre più convinti di aver intrapreso il percorso giusto – affermano i tre esponenti – con l’obiettivo di tirare la città fuori dalle sabbie mobili in cui è stata trascinata da un civismo autoreferenziale e improduttivo».

Durante la riunione, i rappresentanti delle tre forze politiche hanno espresso malcontento verso l’attuale amministrazione comunale, accusata di aver mantenuto per anni un atteggiamento “dormiente” e di affidarsi oggi a iniziative estemporanee e propagandistiche, annunciate solo a fine mandato.

Nel mirino anche le cosiddette operazioni di “asfalto elettorale”, considerate azioni prive di programmazione e di priorità reali, dettate da logiche meramente elettorali.

«Siamo certi – concludono Mazzei, Taddei e Mascigrande – che i cittadini siano ormai stanchi di questo teatrino politico, che continua a riproporre le repliche di un film già visto».

