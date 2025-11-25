Avezzano Futura” e Cipollone annuncia la candidatura a sostegno del sindaco Di Pangrazio

Avezzano – La campagna elettorale si accende e il sindaco Giovanni Di Pangrazio incassa un nuovo, importante sostegno. A scendere in campo è “Avezzano Futura”, una lista civica che porta con sé entusiasmo, determinazione e l’obiettivo dichiarato di dare continuità al percorso amministrativo avviato negli ultimi anni.

A coordinare la nuova formazione c’è Camillo Ponziani, avezzanese doc, che ha scelto di schierarsi senza esitazioni al fianco del primo cittadino. Una scelta netta, coerente con l’idea di una città proiettata in avanti: scuole più sicure, eventi di qualità, opere pubbliche visibili e cantieri che testimoniano un cambiamento tangibile.

Il nome della lista, non a caso, richiama un progetto che guarda al futuro senza indulgere nella nostalgia: «Non promesse, ma cantieri aperti», è il messaggio implicito rivolto agli elettori.

Il sindaco ha affidato a Ponziani anche un incarico operativo: sarà il referente per il monitoraggio delle esigenze dei cittadini nelle aree di via Napoli, Borgo Angizia e San Francesco, lavorando a stretto contatto con l’assessore Iride Cosimati. Un ruolo che conferma la volontà dell’amministrazione di mantenere saldo il rapporto diretto con i residenti. «La vicinanza alle persone – sottolinea Ponziani – è l’ingrediente necessario per individuare le migliori soluzioni amministrative».

Il ritorno di Giancarlo Cipollone: “Una continuità che sta dando frutti importanti”

Ma la vera novità delle ultime ore è un’altra e fa rumore in città. Giancarlo Cipollone, top player di preferenze nelle scorse elezioni con 300 voti, ha ufficializzato la sua candidatura a sostegno di Di Pangrazio. Resta da definire la lista nella quale correrà, ma la sua presenza è già considerata un valore aggiunto per la coalizione.

Cipollone vanta una solida esperienza amministrativa, avendo ricoperto più volte il ruolo di consigliere comunale. È riconosciuto come figura di riferimento soprattutto nell’area di Borgo Via Nuova, che conosce da vicino e di cui continuerà a monitorare bisogni e criticità. Sarà infatti referente del sindaco per il quartiere, in sinergia con la giunta comunale.

«Torno in campo – afferma Cipollone – con la consueta voglia di rappresentare esigenze e aspettative delle tante persone che mi hanno dato fiducia nel tempo, ma anche con l’obiettivo di dare giusta continuità a un lavoro che sta producendo risultati importanti per la città, dai lavori pubblici alle iniziative per la qualità della vita».

Un mosaico politico sempre più definito

Con l’ingresso di “Avezzano Futura” e l’annuncio della candidatura di Cipollone, il mosaico politico che sostiene il sindaco Di Pangrazio continua a comporsi, rafforzando una coalizione che si presenta sempre più strutturata e compatta in vista della prossima tornata elettorale.

