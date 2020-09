Avezzano – Frazioni e quartieri, Genovesi: “Istituiremo consulta per gestire interventi concreti”

AVEZZANO – “L’entusiasmo che stiamo registrando visitando quartieri e frazioni ci sta ripagando della scelta, fatta fin dall’inizio, di partire dal basso e dai cittadini meno abbienti e che non hanno voce, e del grande lavoro svolto finora. La grande quantità di dati e indicazioni che abbiamo reperito direttamente dalla gente, non rimarranno lettera morta, come accaduto con le amministrazioni degli ultimi venti anni: sono tra i punti salienti del programma e a tale proposito, per seguire il corso dei provvedimenti concreti, istituirò una consulta con rappresentanti di quartieri e frazioni”.Lo ha annunciato il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, incontrando i cittadini dei quartieri di Borgo Pineta e Via Nuova.“Avezzano, proprio nel suo cuore pulsante, come considero periferie e frazioni, ha voglia di riscatto e quindi di cambiamento avendo, negli incontri e nelle visite, mostrato di aver acquisito la consapevolezza di voler contare e non lasciare ad altri, pochi, la decisione di chi deve amministrare. Quando saremo a palazzo di Città, uniremo la Città in unico grande blocco, sia territoriale, sia sociale, per il rilancio di un territorio che ha le tutte le carte in regola per essere protagonista”, conclude il 40enne imprenditore.

COMUNICATO STAMPA

Correlati