Avezzano, elezioni: “Partito ‘Idea’ diffida a utilizzare il nome Amiconi, evitare equivoci

“Apprendiamo dagli organi di stampa che alla presentazione della candidatura di Mario Babbo a sindaco di Avezzano avrebbe preso parte una formazione denominata ‘Idea’, rappresentata da Emilio Iampieri”. Lo dichiara l’avvocato Emilio Amiconi, coordinatore di ‘Idea’ per la città di Avezzano. “Essendo ‘Idea’ un partito politico già esistente, peraltro riconosciuto ufficialmente nel registro dei partiti e presente in Parlamento nella persona di un senatore eletto proprio nel collegio L’Aquila-Teramo – prosegue -, confidiamo che sarà sufficiente il semplice buon senso per evitare omonimie ed equivoci. In caso contrario ci vedremmo costretti a ricorrere alle vie legali. In ogni caso, ai fini dell’informazione ai cittadini – conclude Amiconi -, dichiariamo la completa estraneità del partito ‘Idea’, presieduto dal senatore Gaetano Quagliariello, all’iniziativa odierna”.

COMUNICATO STAMPA

