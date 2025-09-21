Avezzano, DSP ufficializza Gianluca Ranieri come candidato sindaco

Avezzano – Democrazia Sovrana Popolare (DSP) ha ufficializzato la candidatura di Gianluca Ranieri alla carica di sindaco di Avezzano in vista delle prossime elezioni comunali.

La decisione è stata assunta al termine dei lavori di coordinamento cittadino e provinciale. La candidatura è stata sostenuta dal presidente del movimento Francesco Toscano e dal coordinatore nazionale Marco Rizzo, su proposta del responsabile dell’organizzazione nazionale Emilio Iampieri, in accordo con il coordinatore provinciale dell’Aquila Stefano Chichiarelli e con i coordinatori marsicano e cittadino Roberto Torti e Berardino Scipioni.

Secondo quanto riferito da DSP, l’indicazione di Ranieri si inserisce nel percorso di consolidamento del partito nel territorio marsicano e nella provincia dell’Aquila.

Correlati