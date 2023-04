Avezzano – “Donna in” 2023 IV edizione

Giunta alla IV edizione, la rassegna DONNA in si presenta in una nuova veste: un’organizzazione che vuole vivere nella Città di Avezzano proponendo concerti di musica sacra, giornate dell’Arte, appuntamenti per ricordare, mantenendo conferenze, incontri per focalizzare le prospettive del ruolo della donna nella società, contribuendo così allo sviluppo di azioni concrete a favore della comunità.

Il progetto voluto da Augusto Di Bastiano – presidente del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano -, vede il patrocinio del Comune di Avezzano, della Fondazione Nilde Iotti, di Terrextra Dmc, del Gal Marsica, del Consorzio Patto Territoriale Marsica e il supporto della Fondazione Carispaq.

Nella IV edizione DONNAin…Canto accompagna il pubblico in un viaggio emozionale con la programmazione di concerti di musica sacra diretti dal M° Orante Bellanima. Parteciperanno interpreti, musicisti e cantori altamente qualificati.

Papa Francesco ha detto, nel Discorso tenuto all’Scholae Cantorum Aisc, il 28 settembre 2019: «la musica sacra – e la musica in genere – crea ponti, avvicina le persone, anche le più lontane; non conosce barriere di nazionalità, di etnia, di colore della pelle, ma coinvolge tutti in un linguaggio superiore, e riesce sempre a mettere in sintonia persone e gruppi di provenienze anche molto differenti. La musica sacra riduce le distanze anche con quei fratelli che a volte sentiamo non vicini»

La rassegna concertistica si aprirà venerdì 29 aprile prossimo, alle ore 18.00 presso il Santuario della Madonna di Pietraquaria per proseguire poi:

Venerdì 6 maggio ore 19.00 presso la Chiesa del Sacro Cuore di San Rocco

Sabato 13 maggio 19.30 – Chiesa di San Giovanni

Lunedì 15 maggio ore 19,00 – Chiesa di Don Orione

Sabato 20 maggio ore 18.30 – Chiesa della Madonna del Passo

DONNAin nel corso degli anni ha dimostrato di essere una importante vetrina per far conoscere le realtà culturali, imprenditoriali e artistiche del territorio impostando un lavoro sinergico e collettivo per affrontare le problematiche del futuro con le tante tematiche trattate.

Quattro dei cinque appuntamenti della programmazione i si svolgeranno presso la Sala Irti, considerata ormai il Salotto di Città e l’ultimo presso l’ Auditorium del liceo Artistico V. Bellisario

Martedì 23 maggio alle ore 17.00 – 4° giornata dell’Economia “TERZO SETTORE E SVILUPPO ECONOMICO”

Mercoledì 24 maggio ore 17.00 – L’INFINITO CAMMINO DELLE DONNE” – Centro Studi e Ricerche IDOS Le migrazioni femminili in Italia “Percorsi di affermazione oltre le vulnerabilità”

Giovedì 25 maggio ore 17.00 – III Memorial Giuseppe Cristofaro “Perché narrare le fiabe”

Venerdì 26 maggio ore 17.00 – “MARSICA STRATEGICA – Sinergie delle competenze per lo sviluppo del territorio della Marsica”

Sabato 27 maggio ore 17.00 presso Auditorium del liceo Artistico V. Bellisario -Giornate dell’Arte – Giornate di studio “Rivoluzione d’IDEE” – “Il passato che ispira il presente, interpretazione di archetipi dell’archeologia”

“La rassegna DONNAin – dichiara il presidente Augusto Di Bastiano – è arrivata alla quarta edizione e ormai si può considerare un appuntamento fisso. Sempre maggiore è l’impegno per riuscire a offrire tematiche attuali e progetti innovativi presentati e proposti da eccellenti professionisti del settore. L’obiettivo è destare l’interesse del pubblico affinché dall’incontro possa generare un dialogo tra le Istituzioni e le realtà territoriali.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sul profilo Facebook Centro Giuridico del Cittadino a cura di APK-TV (https://apktv.it/canale1.html)

