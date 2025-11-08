Avezzano – Di Pangrazio rafforza la squadra: Babbo e De Angelis (MCL) al fianco del sindaco per la prossima sfida elettorale

“Protagonisti di una città che cresce” – L’assessore Babbo e il consigliere De Angelis scelgono di correre con il primo cittadino

Avezzano – A meno di ventiquattro ore dall’applauso raccolto all’incontro con gli amici dell’UDC nella sala Irti, per il sindaco Gianni Di Pangrazio arriva un nuovo, doppio sostegno politico di peso. A dichiarare ufficialmente la propria adesione al progetto amministrativo del primo cittadino sono Filomeno Babbo e Domenico De Angelis, entrambi rappresentanti del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).

La novità ha un significato particolare: nella precedente tornata elettorale i due amministratori avevano sostenuto una lista civica dell’area di Forza Italia, raccogliendo insieme oltre 500 preferenze personali (282 per Babbo e 230 per De Angelis). Oggi, invece, scelgono di schierarsi apertamente con Di Pangrazio, rafforzando la compagine che sostiene la sua ricandidatura.

La foto diffusa ieri – con al centro il sindaco, affiancato dall’assessore all’urbanistica Babbo e dal consigliere De Angelis – è più eloquente di qualsiasi dichiarazione: i due correranno nelle liste del primo cittadino alle prossime amministrative.

De Angelis: “Abbiamo ancora molto da dare”

Il consigliere Domenico De Angelis, entrato in Consiglio comunale con lo scorrimento della lista dopo la nomina di Babbo ad assessore, è ormai una figura autorevole della maggioranza. Il suo sostegno non arriva inaspettato: già in occasione della cerimonia pubblica con Gianni Letta, De Angelis aveva espresso parole di forte apprezzamento per l’operato del sindaco.

“Quest’amministrazione sta portando avanti opere che mancavano da trent’anni, sbloccando nodi irrisolti – aveva dichiarato –. Il nostro è uno dei migliori sindaci che la città abbia avuto. Vediamo cantieri ovunque e un’estate viva, senza pause. Vogliamo completare i progetti avviati e affrontare nuove sfide: abbiamo ancora molto da dare.”

De Angelis, che ha ricevuto dal sindaco la delega di seguire da vicino le questioni sanitarie, vanta una lunga esperienza nel settore, sia nel privato convenzionato che nell’ambito della ASL Avezzano–L’Aquila–Sulmona, dove oggi ricopre un ruolo nella direzione strategica.

Babbo: “Una città viva, moderna e accogliente”

Sulla stessa linea anche Filomeno Babbo, amministratore di lungo corso e attuale assessore all’urbanistica, impegnato insieme al presidente dell’Urban Center Emilio Cipollone nella redazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG).“La sensibilità e l’attenzione di questa amministrazione sono valori rari – ha dichiarato – e la gente lo riconosce. Abbiamo lavorato con serietà, ottenendo risultati concreti. Ora guardiamo avanti con la stessa energia e una visione chiara: una città viva, moderna e accogliente.”

Un’immagine che vale un programma

L’immagine che ritrae Di Pangrazio con Babbo e De Angelis diventa così un simbolo di continuità e di rinnovata fiducia. Un segnale politico che rafforza la posizione del sindaco alla vigilia della nuova campagna elettorale: una squadra coesa, esperta e pronta a proseguire il percorso di crescita di Avezzano.