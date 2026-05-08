Avezzano, Di Pangrazio lancia la sfida: “Una città moderna e gentile”

Clima da grande evento al Castello Orsini di Avezzano dove il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio ha presentato ufficialmente le dieci liste della coalizione civica e il programma amministrativo 2026-2031 in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Una platea gremita, tra musica, bandiere e palloncini, ha accompagnato la serata che ha visto protagonisti i 240 candidati consiglieri chiamati sul palco uno ad uno. Gli aspiranti consiglieri hanno mostrato simbolicamente la “tessera della città”, illustrando alcuni dei punti chiave del programma: lavoro, ambiente, sicurezza e sport.

L’evento, che ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale del primo cittadino uscente, è stato animato anche dalla musica del dj marsicano Paul Jockey. Prima dell’intervento di Di Pangrazio hanno preso la parola il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e l’antropologo Ernesto Di Renzo.

Particolarmente emozionante il momento dedicato al video con protagonista il piccolo Leonardo, che ha accompagnato il sindaco sul palco tra gli applausi del pubblico. Nel suo intervento, Di Pangrazio ha rivendicato i risultati ottenuti durante il mandato, rilanciando la visione di una Avezzano “moderna, attrattiva e vivibile tutto l’anno”.

Nel discorso non sono mancati riferimenti alle recenti polemiche politiche, agli atti vandalici sulla Ciclovia delle Stelle, alla vicenda della scuola di San Pelino e agli interventi di riqualificazione urbana considerati strategici per il futuro della città.

Forte anche il richiamo al civismo e al rapporto diretto con i cittadini. “Prima dell’identità di partito bisogna avere l’identità del cuore per la propria città”, ha dichiarato il sindaco davanti ai sostenitori, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione e la volontà di “rispondere con i fatti” alle critiche.

Applausi, selfie e strette di mano hanno chiuso una serata che ha ufficialmente aperto la corsa elettorale della coalizione guidata dal sindaco uscente.