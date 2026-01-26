Avezzano, devastazione in stazione nella notte: uomo arrestato dopo l’assalto a un treno per Roma

Momenti di forte tensione si sono registrati nelle prime ore di venerdì mattina alla stazione ferroviaria di Avezzano, dove un uomo di origine nordafricana ha messo a soqquadro un treno diretto a Roma, causando ingenti danni e l’interruzione del servizio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, intorno alle 3.30 l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è introdotto sui binari e si è scagliato violentemente contro il convoglio in partenza. Armato di bastoni, ha colpito ripetutamente vagoni e locomotiva, mandando in frantumi diversi finestrini e forzando l’accesso alla cabina di guida, oltre a distruggere alcune porte interne. Durante l’azione sono state anche sottratte bandierine di sicurezza in dotazione a Trenitalia. L’episodio si è consumato in pochi minuti, ma ha avuto conseguenze rilevanti sull’operatività ferroviaria.

L’unico dipendente presente in quel momento, un capotreno appena entrato in servizio, ha immediatamente lanciato l’allarme contattando il 112. Sul posto sono intervenuti con rapidità i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Avezzano, che hanno sorpreso l’uomo ancora nell’area della stazione. Alla vista dei militari, l’aggressore avrebbe minacciato e tentato di opporre resistenza brandendo i bastoni, ma è stato rapidamente bloccato, disarmato e tratto in arresto.

L’uomo, residente nel Lazio e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, anche per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, è stato condotto nel carcere di San Nicola, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Deve rispondere delle accuse di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nell’area della stazione di Avezzano, soprattutto nelle ore notturne, sollevando interrogativi sulla necessità di maggiori controlli a tutela di viaggiatori e personale ferroviario.

Correlati