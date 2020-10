Avezzano – Covid, Genovesi (Lega): “Focolaio Rsa Istituto Don Orione con 100 positivi, dal sindaco silenzio assordante”

“Da tre giorni leggiamo sui media dell’allarme covid nell’Istituto Don Orione, in particolare nella Rsa, prima con 13 contagi poi diventati nelle ultime ore addirittura oltre 100: dal neo eletto sindaco della nostra Città, Di Pangrazio, non c’è stato nessun intervento per spiegare ai cittadini la situazione con notizie ufficiali”: così il consigliere comunale di Avezzano della Lega-Salvini Premier Tiziano Genovesi, Commissario provinciale dell’Aquila dei salviniani, sul grave focolaio in atto nella residenza sanitaria per anziani dell’Istituto Don Orione. “Si tratta di uno dei focolai più importanti della seconda ondata del virus e i cittadini devono sapere le notizie dai giornali? Assurdo”.”Il sito comunale per la trasparenza e l’informazione non è aggiornato, su una vicenda tanto delicata che ha toccato gli animi e destato preoccupazione in ognuno di noi, il silenzio del Sindaco è assordante – tuona Genovesi – , il tempo dei festeggiamenti per l’esito delle amministrative è scaduto, i cittadini andrebbero tranquillizzati ed informati, non ignorati”.”Mi sono messo in contatto con l’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, della Lega, e i vertici della Asl provinciale per avere informazioni più dettagliate che comunicheremo – continua il consigliere – , invito il Primo Cittadino ad utilizzare gli strumenti in possesso delle opposizioni e a confrontarsi con esse, auspicando almeno su questo tema una collaborazione per il bene della collettività tutta. Sarebbe opportuno inoltre attivare immediatamente il coc e pensare ad una nomina ad hoc in giunta, di un professionista medico di alto profilo ed esperto in crisi sanitarie, come figura esterna e non politica, condivisa anche con le minoranze che aiuti questa amministrazione nella gestione di una situazione di tale portata”, conclude.

COMUNICATO STAMPA

