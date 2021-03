Avezzano, convocazione consiglio comunale per il 4 marzo

Il presidente Fabrizio Ridolfi ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 4 marzo 2021, alle 15:30 in modalità videoconferenza ed in seconda convocazione, con le medesime modalità, per il giorno 6 marzo 2020, allo stesso orario.

Questi i punti all’ordine del giorno

1) RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVA A BENI GIÀ GRAVATI DA USO CIVICO VENDUTI AI SIG.RI DI SARA RAFFAELE, MICHELETTO GINO E MICHELETTO VITTORIO.

2) RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVA A BENI GIÀ GRAVATI DA USO CIVICO VENDUTI AI SIG.RI MINCARELLI PASQUALE, MINCARELLI MARTA E FANTUZZO ANGELA.

3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816 – 835).

4) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 837 – 845).

5) NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) AI SENSI DELLA L. 27/12/2019 N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2021.

6) ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – DELIBERAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2021.

7) TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2021.

8) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRIBUTO AL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA, APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 22/12/2018.

9) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – ANNUALITÀ 2021/2023 (ART.170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000).

10) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

11) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

E’ prevista la diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Avezzano.

