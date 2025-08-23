Avezzano, confermato il contributo alle famiglie per il trasporto scolastico degli studenti disabili

Avezzano – L’Amministrazione comunale conferma anche per l’anno scolastico 2024/2025 il contributo economico destinato alle famiglie che provvedono in modo autonomo al trasporto dei figli con disabilità. La misura, avviata lo scorso anno e rinnovata nell’ambito del piano di azione sociale, punta a sostenere i nuclei familiari che scelgono di organizzare direttamente gli spostamenti casa–scuola, garantendo così continuità e inclusione.

«Si tratta di un aiuto concreto – ha dichiarato il vicesindaco con delega al Sociale, Domenico Di Berardino – che nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie e favorire l’integrazione scolastica dei ragazzi con disabilità. L’obiettivo è anche quello di far sentire la vicinanza dell’ente a chi vive situazioni di particolare complessità».

Il contributo, pari a 120 euro mensili fino a un massimo di 1.200 euro per l’intero anno scolastico, sarà riconosciuto ai minori in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Avezzano;

frequenza certificata, per l’A.S. 2024/2025, presso scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado;

certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3;

assenza di utilizzo del servizio comunale di trasporto scolastico;

organizzazione autonoma a cura della famiglia degli spostamenti casa–scuola.

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda entro il 22 settembre 2025, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Avezzano o presso il Segretariato Sociale di via Vezzia 32/A. La documentazione dovrà essere inoltrata via PEC all’indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di piazza della Repubblica 8.

Nel precedente anno scolastico sono state 54 le famiglie che hanno usufruito della misura, confermando l’importanza dell’iniziativa come strumento di supporto concreto.

Per ulteriori informazioni, i cittadini interessati possono rivolgersi al settore Affari Sociali del Comune di Avezzano.