Avezzano (AQ) – In sette a spasso sulla superstrada. Immigrati fermati dalle forze dell’ ordine.

Cosa stessero facendo non è dato sapere, fatto sta che nella mattinata di oggi, in territorio abruzzese, all’ altezza del Viadotto Portella nel comune di Avezzano, sette persone di nazionalità straniera, a quanto pare ospiti di un centro d’ accoglienza, stavano percorrendo a piedi, il tratto indicato della superstrada, creando non pochi disagi alla circolazione. Subito intervenute le forze dell’ ordine, che hanno condotto i sette in caserma per gli accertamenti del caso. Indiscrezioni ci dicono che gli stessi, avessero abbandonato la struttura che li ospitava per raggiungere il Fucino in cerca di lavoro, anche se le motivizioni e le informazioni in merito, sono al vaglio degli inquirenti.

redazione