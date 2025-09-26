Avezzano, approvata la mozione “Sicura”: Polizia Locale in servizio anche di sera

Il Consiglio comunale apre il dibattito sul ruolo dei sindaci nella sicurezza urbana. Primo passo: turni serali e notturni della Polizia Locale.

Avezzano – Non siamo in America, ma in Italia, dove i sindaci eletti non hanno alcun potere diretto sull’operato delle forze dell’ordine. La sicurezza urbana e l’ordine pubblico restano infatti di competenza esclusiva dello Stato. Eppure, quando i cittadini percepiscono un problema legato alla sicurezza, il primo punto di riferimento resta il sindaco: una figura istituzionale che, pur rivestendo il ruolo di ufficiale di governo, è stata progressivamente privata di reali strumenti di intervento.

In questo contesto si colloca la mozione “Avezzano Sicura – Presidio della Città e turni serali della Polizia Locale”, presentata dal consigliere comunale Nello Simonelli e approvata dall’aula dopo un lavoro di revisione tecnica. L’assessore Cinzia Basilico, già impegnata da tempo sull’ipotesi di estendere l’attività della Polizia Locale oltre le 19, ha contribuito a definire il testo finale, evitando sovrapposizioni di competenze con le altre forze di polizia.

Il documento approvato non si limita a proporre un intervento organizzativo, ma inserisce Avezzano nel più ampio dibattito nazionale sul ruolo delle amministrazioni locali nelle politiche di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, la città ha puntato con decisione sulla videosorveglianza, fino a diventare una delle realtà più monitorate d’Abruzzo.

Ma le telecamere, da sole, non bastano. Il prossimo obiettivo concreto sarà dunque l’attivazione di turni serali e notturni della Polizia Locale, una misura che segna l’avvio di una nuova fase nelle politiche di sicurezza urbana della città marsicana.

