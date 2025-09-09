Avezzano, al via il restyling di piazza Matteotti: firmato il contratto per i lavori

È stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di restyling e rifunzionalizzazione di piazza Giacomo Matteotti, il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Avezzano. Un intervento che si inserisce nella più ampia strategia di rigenerazione urbana avviata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, e che comprende anche il progetto di pedonalizzazione e riqualificazione di corso della Libertà.

«Con questo intervento – ha spiegato il primo cittadino – puntiamo a migliorare l’accoglienza dei turisti, dei visitatori e dei pendolari, offrendo servizi informativi e logistici adeguati. La nuova estetica e la nuova funzionalità dell’area restituiranno a piazza Matteotti il ruolo centrale che merita anche come luogo di incontro e aggregazione».

Il progetto, che interessa un’area complessiva di circa 13.200 metri quadrati, è articolato in tre lotti:

Parcheggio a raso : il primo lotto prevede la creazione di un parcheggio da 220 posti auto , contro gli attuali 84. La nuova area ospiterà anche 2 stalli per autobus, 10 posti moto e una rastrelliera per biciclette. L’accesso sarà garantito sia da via Montello che da via Monte Velino, grazie a una mini-rotatoria. Saranno inoltre piantumati alberi, installati nuovi impianti di illuminazione e predisposti sistemi per lo smaltimento delle acque piovane.

: il primo lotto prevede la creazione di un parcheggio da , contro gli attuali 84. La nuova area ospiterà anche 2 stalli per autobus, 10 posti moto e una rastrelliera per biciclette. L’accesso sarà garantito sia da via Montello che da via Monte Velino, grazie a una mini-rotatoria. Saranno inoltre piantumati alberi, installati nuovi impianti di illuminazione e predisposti sistemi per lo smaltimento delle acque piovane. Riqualificazione della piazza : il secondo lotto riguarda il rifacimento della pavimentazione e l’introduzione di nuovi arredi urbani (panchine, cestini, fioriere), aree verdi e un parco giochi per bambini , per trasformare piazza Matteotti in uno spazio accogliente e fruibile da famiglie e cittadini.

: il secondo lotto riguarda il rifacimento della pavimentazione e l’introduzione di (panchine, cestini, fioriere), aree verdi e un , per trasformare piazza Matteotti in uno spazio accogliente e fruibile da famiglie e cittadini. Via Monte Velino: il terzo lotto prevede il rialzamento di un tratto della carreggiata in corrispondenza della piazza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, favorire la mobilità sostenibile e armonizzare il nuovo assetto urbanistico.

Il progettista incaricato, l’architetto Francesco Stornelli, ha disegnato un’opera che unisce funzionalità e vivibilità. «Questo intervento – ha sottolineato il sindaco Di Pangrazio – costituirà il punto di unione fra la nuova piazza Matteotti e la futura Corso della Libertà».

Con la partenza del cantiere, Avezzano si prepara dunque a vivere una nuova fase di trasformazione urbana, che punta a valorizzare spazi pubblici, mobilità sostenibile e qualità della vita dei cittadini.