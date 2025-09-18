Avezzano: al via i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Avezzano – Roccasecca

Avezzano – È iniziata una nuova fase di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Avezzano – Roccasecca, che comporterà variazioni al programma di circolazione dei treni.

I lavori, coordinati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e avviati lo scorso 10 febbraio, proseguiranno fino a dicembre. L’obiettivo principale è l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo per la supervisione e il controllo della marcia dei treni. Questa tecnologia consentirà di sfruttare appieno le potenzialità della rete e di gestire in maniera più efficiente eventuali anomalie.

Si tratta di un upgrade dei sistemi di gestione e supervisione della circolazione, portandoli agli standard utilizzati sulle linee ad Alta Velocità. Il nuovo sistema garantirà maggiore affidabilità dell’infrastruttura, migliorando la regolarità dei treni e la qualità complessiva del servizio.

Gli interventi, dal valore complessivo di oltre 38 milioni di euro, coinvolgeranno circa 30 tra operai e tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, impegnati in tutte le fasi dei lavori.

Correlati