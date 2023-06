Avess: “Seconda spedizione per gli aiuti umanitari in Emilia Romagna” (VIDEO)

L’ Avess Emergency questa mattina alle ore 08:00 ha raggiunto per la seconda volta l’Emilia Romagna, per portare gli aiuti umanitari dei cittadini ciociari.

Questa volta a loro fianco l’associazione Nazionale Carabinieri di Anagni, che ha voluto unirsi a questa spedizione raccogliendo consensi nella città Anagnina.

L’Avess riesce sempre a coinvolgere, coordinare e far partecipare, gruppi e associazioni che magari da sole non se la sentono di affrontare la mole di adempimenti pratici, burocratici ed economici, che queste attività emergenziali richiedono.

Oggi hanno raggiunto S. Agata sul Santermo e Conselice, le due cittadine maggiormente colpite dall’alluvione e dove si sono registrati più danni, ad aspettarli al centro di coordinamento aiuti umanitari, l’Assessore Raffaele Albertoni, che ha prima coordinato lo scarico dei 3 mezzi (2 pickup e 1 furgone arrivato ieri) e poi li ha accompagnati a visitare il centro smistamento aiuti umanitari, spiegando la fase successiva post-emergenza. Grande soddisfazione per il direttivo dell’Avess Salvatore Piccinini e Simona Prosperi che ringraziano i cittadini ciociari per la sentita e partecipata solidarietà.

Clicca sul link per vedere il video della spedizione https://fb.watch/l1u2ChNyzr/

COMUNICATO STAMPA

Correlati