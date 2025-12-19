Autovelox dato alle fiamme sulla Cassino–Mare: si indaga per incendio doloso

Sono quasi certamente di origine dolosa le fiamme che hanno danneggiato l’autovelox installato lungo la superstrada Cassino–Mare, nel tratto ricadente nel territorio comunale di San Giorgio a Liri. Il dispositivo di controllo della velocità sarebbe stato preso di mira da ignoti che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero appiccato il fuoco causando danni alla struttura.
L’episodio si è verificato lungo una delle arterie più trafficate e tristemente note del territorio, teatro da decenni di numerosi incidenti stradali, molti dei quali con esiti mortali. A lanciare l’allarme è stata una passante che, notate le fiamme, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso e per avviare gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. L’area è stata messa in sicurezza e il dispositivo, nel frattempo, è stato riparato e ripristinato.
Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo la Cassino–Mare e sull’importanza dei sistemi di controllo della velocità in un tratto di strada ad alto rischio.
Foto Soraweb

