AUTOSTRADE SPA, CIACCIARELLI: «APPROVATO PROTOCOLLO DI INTESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA»

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato un protocollo di intesa con Autostrade S.P.A. per garantire, attraverso il diretto coinvolgimento dei volontari della protezione civile, un’attività di pronta assistenza nell’ipotesi di eventi emergenziali verificatisi in ambito autostradale.

«Considerando la rilevanza primaria assunta nel sistema viario nazionale dalla autostrada A1, quale principale direttrice di collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, abbiamo ritenuto necessario attivarci direttamente per garantire un’azione di assistenza nell’ipotesi di incidenti o turbative varie che di frequente interessano il tratto autostradale».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alla Protezione Civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio.

«In particolare, attraverso un preciso coordinamento tecnico degli interventi che avverrà mediante le rispettive sale radio di ASPI e S.O, potranno essere attivate, per la prestazione di attività di assistenza, anche le organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato interesse a rendersi disponibili per i relativi interventi di assistenza», aggiunge Ciacciarelli.

«Elemento importante di tale convenzione è costituita dall’espressa previsione di una precisa attività di formazione che riguarderà tutto il personale delle organizzazioni di protezione civile interessate, confermando la volontà di porre in primo piano la sicurezza dei nostri volontari. Grazie al Presidente Rocca e a tutta la giunta regionale per aver voluto condividere questo importante provvedimento», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.