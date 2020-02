Autorizzazioni AUA, Ciacciarelli (Lega) incalza Pompeo: “Imprenditori esasperati, posti di lavoro a rischio”

“Il sequestro da parte del Gip del depuratore Cosilam ha determinato la presa di posizione della Reno de Medici, la cartiera di Villa Santa Lucia, la quale ha annunciato il fermo di tutte le attività produttive. Questa è solo una delle tante ragioni che mi hanno spinto a scrivere al Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo ed al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e per conoscenza al Prefetto di Frosinone Ignazio Portelli, per chiedere un tavolo urgente che abbia l’obiettivo di disincastrare tutte le autorizzazioni AUA bloccate da anni in provincia! Questa iattura, infatti, comporterà una maggiore crisi occupazionale e minori controlli ambientali. I posti di lavoro sono a rischio! Gli imprenditori onesti vanno supportati, ed agevolati nel loro lavoro, non messi con le spalle al muro! Ci ricordiamo che siamo una delle province d’Italia maggiormente colpite dalla disoccupazione? Ebbene, se contribuiamo a far scappare le imprese dal nostro territorio le cose andranno sempre peggio. Auspico dunque una collaborazione tra Provincia, Regione e Prefettura che metta finalmente un punto su un’annosa questione, deleteria per lo sviluppo della nostra area.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

COMUNICATO STAMPA