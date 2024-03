Autorizzata ATER Latina all’utilizzo risorse derivanti dalle alienazioni, Ciacciarelli: “Stretta collaborazione con le aziende territoriali”

Ieri in Giunta Regionale abbiamo provveduto ad autorizzare l’utilizzo da parte dell’Ater Latina dell’importo di 2.382.822,49 derivante dalla alienazione degli immobili, di cui l’80% sarà destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Abbiamo ritenuto necessario infatti, considerando la già avvenuta predisposizione del progetto per la manutenzione degli immobili attraverso Accordo Quadro per il biennio 2024/2026 da suddividersi in tre lotti, non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell’Azienda Territoriale di Latina, consentendo l’utilizzo di risorse già presenti nella disponibilità dell’Azienda.

Un’azione strutturata di intesa con l’Ater Latina e da me direttamente sostenuta in quanto rispecchia e conferma la nostra impostazione politica propedeutica a creare una costante sinergia con il nostro territorio.In quest’ottica, come già avvenuto a Rieti, continueremo nei prossimi giorni a visitare i vari cantieri aperti da parte delle Aziende Territoriali.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA

