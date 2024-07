Autonomia, Pittiglio (Vicepres. Provincia): “Bene ali come sede comitato refendum contro autonomia differenziata anche a Frosinone grande mobilitazione”

“Soddisfatto per la scelta della sede nazionale di ALI – Lega delle Autonomie Locali -, di cui sono membro del consiglio nazionale, come sede ufficiale del Comitato Nazionale referendario contro l’Autonomia differenziata. Gli amministratori siano uniti per opporsi a questa riforma profondamente sbagliata e divisiva”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone.

“L’autonomia differenziata – prosegue – peggiora l’efficienza del Paese, appesantisce il carico burocratico per famiglie e imprese, crea cittadini di serie a e di serie b, spacca in due l’Italia aggravando le disuguaglianze. Peraltro, accentrando molti poteri a livello regionale, penalizza i comuni che rappresentano l’istituzione più vicina alle necessità delle persone. Sarà una estate di battaglia contro questa legge, insieme al comitato, ai sindacati e alle forze di opposizione che hanno aderito. Si blocchi questa legge, il Paese non ha bisogno di ulteriori divisioni. Anche in provincia di Frosinone – conclude – sosterremmo una grande mobilitazione”.

COMUNICATO STAMPA