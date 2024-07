Autonomia, Fantini (Pd): “Insediato comitato promotore del referendum per l’abrogazione”

“Si è insediato anche a Frosinone il Comitato promotore del Referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Una bellissima assemblea svolta assieme a tutte le forze politiche, sindacali e realtà associative con le quelli porteremo avanti, tutti assieme, questi mesi di impegno e mobilitazione. Il Partito Democratico Federazione Frosinone sarà protagonista grazie al lavoro dei circoli, che anche nei prossimi giorni saranno presenti nei Comuni della provincia per la raccolta delle firme”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“In questo weekend di mobilitazione – prosegue – previsti banchetti per raccogliere le firme. Questi gli appuntamenti in programma per sabato e domenica: Frosinone, Sabato 27 luglio dalle 9.00 alle 13.00 Parco Matusa; Paliano Sabato 27 luglio dalle 10:00 alle 13:00 Piazza XVII martiri; Comune Ripi Domenica 28 luglio dalle 9.00 alle 13.00 Monumento ai Caduti; Roccasecca Domenica 28 luglio dalle 10.00 alle 13.00 Via Roma; Sant’Elia Domenica 28 luglio dalle 9.30 alle 12.30 Villa Comunale; San Vittore Sabato 27 luglio dalle 18.00 alle 20.00 Piazza Municipio ex sala consiliare; Serrone Sabato 27 luglio dalle 17:00 alle 20:00 e Domenica 28 luglio dalle 10.00 alle 13.00 Piazza F. Pais e P.zza Romolo Fulli”.

COMUNICATO STAMPA