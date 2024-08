Autonomia differenziata, Fantini:”in provincia di Frosinone migliaia di firme contro riforma che spacca il paese

“Desidero ringraziare i circoli del Partito democratico della provincia di Frosinone, i militanti, gli amministratori, il comitato organizzatore ed i tanti volontari che stanno rendendo possibile questa straordinaria mobilitazione, che prosegue da settimane anche nel nostro territorio, contro l’autonomia differenziata. Migliaia di firme raccolte, tantissime adesioni, un confronto continuo con i cittadini che comprendono i rischi di una riforma sbagliata e pericolosa per il Paese”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“Tante cittadine e tanti cittadini – prosegue – stanno dimostrando di essere al nostro fianco in una battaglia decisiva per il futuro dell’Italia.

La mobilitazione, grazie a questa straordinaria partecipazione, andrà avanti fino all’autunno. I pericoli di questa riforma sono evidenti: sono a rischio iniziative regionali su welfare, sanità, lavoro, politiche ambientali, istruzione. Crescono burocrazia, si rendono le nostre imprese meno competitive. Il tutto per uno scambio delle destre al governo sulle riforme. I cittadini, però, hanno capito lo schema e si stanno mobilitando anche in questa estate rovente. Per questo andremo avanti con le nostre iniziative a difesa dei diritti di tutti i cittadini e per stoppare una legge sbagliata, anacronistica, divisiva”.