Autonomia Differenziata, Battisti:” spaccherà il paese, impegno per fermarla”

Martedì 30 luglio, alle ore 18:30 presso il Caffè Minotti in via Marittima 257 a Frosinone, la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti terra l’iniziativa “Brandelli d’Italia: come l’autonomia differenziata spaccherà il Paese”. Parteciperanno, oltre ad esponenti del mondo sindacale, della scuola, della sanità, sindaci e amministratori, il capogruppo Pd in Regione Lazio, Mario Ciarla, la componente dem della commissione regionale Affari Costituzionali alla Camera, Simona Bonafè, la vicepresidente gruppo S&D al Parlamento europeo, Camilla Laureti.

“Nell’ambito dell’estate militante lanciata dalla nostra segretaria, Elly Schlein, apriamo un confronto nel nostro territorio per dire no ad una riforma che spacca l’Italia, un Paese che avrebbe invece bisogno di essere ricucito. Chi nasce al sud, avrà meno opportunità di chi nasce al nord: l’autonomia aumenta le disuguaglianze che hanno già raggiunto livelli inaccettabili, mette a rischio la competitività dell’intero Paese che sarà diviso in piccoli staterelli, non garantisce lo stesso livello di servizi a tutti i cittadini. L’Italia, dunque, sarà fatta a brandelli per uno scellerato patto politico tra Riforme dell’Autonomia e del Premierato voluto dalle destre. Li fermeremo”.