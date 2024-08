Autonomia, Battisti (Pd): “Nel Lazio più di 100mila firme, grazie a comitato e volontari”

“Superate nel Lazio le 100mila firme, tra sottoscrizioni ai banchetti e adesioni online, per il referendum abrogativo della Legge Calderoli con cui è stata introdotta l’autonomia differenziata.

Un segnale molto incoraggiante, che evidenzia la grande voglia di partecipazione da parte delle cittadine e dei cittadini e la consapevolezza collettiva dei rischi derivanti da questa legge”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Con differenti livelli di autonomia tra le Regioni – spiega Battisti – si impoveriscono lavoro, politiche ambientali, welfare, istruzione e sanità pubblica. Vengono colpiti i comuni e le aree interne. A crescere, purtroppo, sarebbe solo la burocrazia per le imprese. Effetti che i cittadini stanno comprendendo, come dimostrano questi numeri così importanti. Nonostante si sia già raggiunta la soglia, proseguiremo come in queste settimane anche a Frosinone la raccolta firme per dare un segnale ancora più forte alle destre e bloccare una legge che mette in pericolo l’unità del nostro Paese.

Ringrazio il comitato – conclude – ed i tanti volontari che stanno permettendo questa grande mobilitazione”.

COMUNICATO STAMPA