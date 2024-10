Autonomia, Battisti (Pd): “La destra vuole spaccare il paese, donne saranno maggiormente penalizzate”

“Il nostro compito non è solo quello di raccontare le ragioni del no all’autonomia differenziata. In tante e tanti ci siamo ritrovati nel preservare un Paese democratico che si fonda sulla Carta Costituzionale. Un Paese unito e garante dei diritti. Una visione di società diametralmente opposta a quella di un Governo che invece questo Paese vuole spaccarlo, aumentando le disuguaglianze soprattutto su temi come sanità e istruzione. E come sempre ad essere penalizzate di più saranno le donne ed è per questo che era importante costruire un’iniziativa come quella di ieri a Cassino”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti, intervenuta a Cassino in una iniziativa contro l’autonomia differenziata.

“Da qui – prosegue – ora inizia la vera sfida perché vinceremo questa battaglia se avremo la ,forza di fermare questa legge e dare a questo Paese una visione alternativa credibile e concreta. Grazie a Sarah Grieco, alle Democratiche Frosinone, alle relatrici per il loro contributo e ai numerosissimi partecipanti”.

COMUNICATO STAMPA