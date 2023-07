Autonomia, Battisti-Fantini: “Proposta Calderoli aggrava disuguaglianze nel paese”

“Come segreteria provinciale abbiamo condiviso con tutti i segretari di circolo e gli amministratori del Partito democratico della Provincia di Frosinone l’ordine del giorno, da presentare nei Consigli comunali, che esprime netta contrarietà al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata. È un’iniziativa intrapresa dalla segretaria nazionale Schlein, che condividiamo in pieno vista la pericolosità del testo di legge che mina la tenuta del tessuto sociale del Paese, genera una frammentazione delle competenze tra funzioni legislative e amministrative degli enti locali, crea disuguaglianze territoriali tra nord e sud in termini di diritti sociali e civili. Come Pd, non possiamo che esprimere forte apprensione per le ricadute di una Legge che spacca in due il Paese creando cittadini di serie A e cittadini di serie B in relazione al luogo in cui si vive. Tutto ciò è inaccettabile”. Così Luca Fantini, segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

“Le destre e il ministro Calderoli – aggiunge Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio – vogliono aumentare del divario tra Nord e Sud del paese in riferimento al reddito, al diritto all’istruzione, ma anche in termini di qualità dell’assistenza sanitaria, delle politiche sociali, di capacità di offerta e di diritto di accesso ai servizi più in generale. Il governo si impegni a garantire maggiore equità per tutti i cittadini invece di realizzare l’autonomia differenziata che aumenta le disuguaglianze e non garantisce gli stessi diritti a tutti. Recependo l’appello della Segreteria nazionale, l’impegno del Pd è quello di lavorare ad una soluzione alternativa che prediliga un percorso di ascolto, dal basso, per favorire la crescita dei servizi e per risposte concrete alle necessità delle persone in ogni ambito. I nostri amministratori faranno sentire la loro voce in ogni Consiglio Comunale. Per quanto concerne la Regione Lazio – conclude – il mio auspicio è che Rocca comprenda l’assurdità di questa legge e si esprima contro la proposta di Calderoli”.

COMUNICATO STAMPA