Automotive, sindaco Piedimonte: “Confronto positivo, ora risposte concrete”

Il Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi interviene in merito agli esiti del tavolo nazionale sull’automotive svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Un tavolo importante che segna la prosecuzione di un confronto già avviato e che conferma il lavoro istituzionale portato avanti dalla Regione Lazio – ha affermato il Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi – L’iniziativa della Regione e l’impegno del Presidente Francesco Rocca e della Vicepresidente Roberta Angelilli rappresentano segnali significativi per il nostro territorio. Un lavoro che sta contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul futuro del comparto automotive e, nello specifico, sul sito produttivo di Cassino, sollecitando un confronto diretto con il Governo sulle prospettive industriali e sugli investimenti necessari. La richiesta di un incontro dedicato e di un approfondimento sulle possibili evoluzioni industriali costituisce un passaggio rilevante, nella direzione di costruire un quadro più chiaro e definito per il futuro dello stabilimento e dell’intera filiera produttiva collegata. Il polo dell’automotive, infatti, non riguarda esclusivamente la produzione industriale, ma rappresenta il fulcro di un sistema economico più ampio che coinvolge l’indotto, le attività di servizi e numerose realtà imprenditoriali del territorio, con ricadute dirette anche sul Comune di Piedimonte San Germano. Accanto a questi elementi, tuttavia, desta preoccupazione la comunicazione del Comitato Esecutivo di Stellantis relativa a un nuovo fermo produttivo delle attività di montaggio previsto per le giornate di lunedì 27 e martedì 28 aprile. Si tratta di un segnale che conferma la delicatezza della fase attuale e che rende ancora più urgente la definizione di una prospettiva industriale chiara e concreta. I lavoratori, le imprese dell’indotto e l’intero territorio hanno bisogno di certezze e di una visione capace di garantire continuità produttiva e stabilità occupazionale. Come amministrazione comunale continueremo a garantire la nostra piena disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte e con le parti sociali, nella convinzione che solo attraverso un’azione coordinata e responsabile sia possibile tutelare il lavoro, sostenere il sistema economico locale e costruire prospettive solide per il futuro del territorio».