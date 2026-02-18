Automotive, Sacco: chiarezza sullo stabilimento

CRISI AUTOMOTIVE, SACCO: “BENE L’INCONTRO AL MINISTERO E LA CONSULTA DEI SINDACI. L’AZIENDA DEVE CHIARIRE COSA INTENDE FARE PER LO STABILIMENTO DI PIEDIMONTE”

“La convocazione della Consulta dei Sindaci del Lazio Meridionale per il 23 febbraio e il tavolo ministeriale dell’11 marzo per affrontare la crisi Stellantis e quella del suo indotto, in particolare rispetto alle procedure di licenziamento di questi giorni per i lavoratori di Teknoservice, Transnova e Logintech, sono notizie positive nel quadro comunque di una situazione che resta estremamente difficile. Accogliamo le due notizie positivamente”.

Lo dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “È fondamentale che attraverso questi passaggi istituzionali si arrivi a comprendere finalmente quale è l’intenzione dell’azienda rispetto al sito produttivo di Piedimonte San Germano. Quali progetti e quali produzioni sono previste, se ci sono perché al momento è proprio questa mancanza di chiarezza a rendere tutte le azioni da mettere in campo estremamente complicate”.

“Va non solo affrontata la crisi dell’automotive e tutte le sue drammatiche conseguenze sull’indotto, ma va anche elaborato un nuovo progetto di territorio del Basso Lazio che metta insieme produzione, lavoro, mobilità e nel quale un ruolo determinante e attivo debbono recitarlo le istituzioni, le forze sociali e quelle produttive produttive. Serve una mobilitazione generale”.