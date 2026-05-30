Automotive Lazio, UGL lancia l’allarme: “Serve un patto per lo sviluppo, subito un tavolo con Stellantis”

Una forte e comune preoccupazione per la tenuta del sito Stellantis di Cassino e di tutto l’indotto del Basso Lazio. È questo quanto emerso dall’importante incontro tenutosi oggi tra l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e le organizzazioni sindacali. Al tavolo era presente la delegazione della UGL Lazio, guidata dal Segretario Regionale Armando Valiani insieme a Gerardo Minotti e Angelo Paniccia.

​I dati analizzati nel corso della riunione sono inequivocabili e confermano la gravità di un quadro territoriale drammatico: una riduzione drastica dei volumi produttivi, l’utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali, oltre 130 licenziamenti recenti nell’indotto e circa 2.000 uscite incentivate già registrate. Un sistema industriale sempre più fragile, esposto al rischio concreto di una desertificazione produttiva e sociale non più tollerabile.

“Condividiamo la forte preoccupazione per il futuro del comparto – spiega il Segretario Regionale della UGL Lazio, Armando Valiani, a margine del confronto – e come UGL apprezziamo concretamente il grande lavoro che stanno svolgendo l’Assessore Angelilli e il Presidente Rocca per dare risposte al territorio. Guardiamo positivamente al loro impegno per un’azione decisa e incisiva. Tuttavia, il tempo stringe: attendiamo i mesi di giugno e luglio per gli incontri ufficiali, ma consideriamo urgente e necessario un contatto diretto con Stellantis. Dobbiamo capire chiaramente quali siano gli obiettivi reali del Gruppo per il rilancio di un impianto di eccellenza come Cassino e per la tutela della sua filiera. È il momento di lavorare a 360 gradi, mettendo in campo, come suggerito dall’Assessore, sia un Piano A che un Piano B”.

​Per strutturare questa risposta emergenziale e di prospettiva, la UGL Lazio ha presentato ufficialmente al Tavolo Regionale Permanente una proposta chiara e non più rinviabile: la sottoscrizione di un “Patto per lo Sviluppo dell’Automotive del Lazio”.

Un accordo operativo e vincolante tra Istituzioni e sindacati, aperto al sistema produttivo, con obiettivi misurabili su produzione, occupazione e investimenti.

​Sette le priorità Strategiche individuate dall’UGL Lazio:

Lavoro e dignità: Nessun incentivo pubblico senza garanzie occupazionali. Ogni risorsa deve essere subordinata al mantenimento dei posti di lavoro e al riassorbimento dei lavoratori espulsi.

Utilizzo mirato delle risorse: Indirizzare immediatamente i fondi già attivi sul territorio (100 milioni per il Consorzio Industriale del Lazio, 120 milioni BEI, i vantaggi della ZLS e della Legge Regionale 46/1997).

Reindustrializzazione: Attirare nuovi investitori per diversificare e rafforzare la filiera locale.

ZLS e Zona Franca Doganale: Attivazione concreta e immediata di questi strumenti per attrarre competitività.

Transizione Energetica: Sviluppo di comunità energetiche industriali, impianti rinnovabili nelle aree consortili, contratti energetici agevolati per le imprese energivore e semplificazione burocratica.

Formazione: Nascita di una Academy Automotive territoriale per la riqualificazione e certificazione delle competenze.

Tutela salariale: Misure straordinarie di supporto al reddito e attivazione del welfare territoriale per i lavoratori in difficoltà.

​Nel quadro del DEFR 2026-2028, la sigla sindacale chiede alla Regione di definire una linea di finanziamento e azione specificamente dedicata all’automotive di Cassino, guidata da una governance unitaria.

​“Il Patto per lo Sviluppo – conclude Valiani – deve trasformarsi nel motore propulsore per il rilancio del settore. È una sfida che possiamo vincere solo se rimettiamo al centro il territorio e la dignità delle persone”.