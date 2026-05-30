Automotive Lazio, la UGL lancia il Patto per il rilancio: “Ora servono investimenti e occupazione”

Un patto per il futuro dell’automotive laziale, con particolare attenzione al polo industriale di Cassino. È la proposta avanzata dalla UGL Lazio nel corso di un tavolo dedicato allo sviluppo del settore, guidato dal segretario regionale Armando Valiani insieme a Gerardo Minotti e Angelo Paniccia.

L’organizzazione sindacale chiede la sottoscrizione di un vero e proprio “Patto per lo Sviluppo dell’Automotive del Lazio”, un accordo operativo e vincolante tra istituzioni, sindacati e sistema produttivo, con obiettivi chiari e misurabili per contrastare la crisi che sta attraversando il comparto.

Sette le priorità individuate dalla UGL: lavoro e dignità, utilizzo strategico delle risorse, reindustrializzazione, sviluppo delle ZES e della Zona Logistica Semplificata, transizione energetica, formazione professionale e tutela salariale.

Nel quadro del Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028, il sindacato chiede alla Regione Lazio di definire una linea di finanziamento specifica per il settore automotive di Cassino, accompagnata da una governance unitaria capace di coordinare gli interventi e accelerare i progetti.

«Il Patto per lo Sviluppo deve trasformarsi nel motore propulsore per il rilancio del settore», ha sottolineato Valiani, evidenziando come la sfida possa essere vinta soltanto rimettendo al centro il territorio, le imprese e soprattutto la dignità dei lavoratori.

L’obiettivo è chiaro: costruire una strategia condivisa che restituisca competitività all’industria dell’auto e garantisca nuove prospettive occupazionali per l’intero territorio del Lazio meridionale.