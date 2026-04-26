Automotive, Consorzio Industriale del Lazio: sostegno al confronto tra Regione e Governo

Il Consorzio Industriale del Lazio sostiene il percorso istituzionale in atto tra Regione Lazio e Governo sul futuro del comparto automotive e dello stabilimento di Piedimonte San Germano. “Apprendiamo con favore la richiesta della Regione di aprire un confronto specifico tra il Presidente Francesco Rocca e il Ministro Adolfo Urso sul futuro dello stabilimento di Piedimonte San Germano – ha affermato il Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini – È un passaggio istituzionale rilevante che rafforza il lavoro già in corso, portato avanti dalla vicepresidente Angelilli, e che va nella direzione di costruire una prospettiva chiara e condivisa per uno stabilimento strategico per tutto il sistema produttivo del Lazio. Piedimonte San Germano rappresenta un asset industriale fondamentale, che va sostenuto con strumenti efficaci e con una visione di lungo periodo. Le criticità del comparto automotive, anche alla luce dello scenario internazionale, rendono ancora più urgente una strategia coordinata tra Governo e Regione, capace di valorizzare le opportunità offerte da Transizione 5.0 e dagli strumenti di programmazione industriale disponibili. Il Consorzio continuerà, come fatto fino ad ora, sulla strada della collaborazione con la Regione Lazio, con il Presidente Rocca e con la Vicepresidente Angelilli, mettendo a disposizione strumenti operativi e supporto tecnico per favorire investimenti, rafforzare la filiera e tutelare occupazione e indotto. L’obiettivo condiviso deve essere il rilancio del sito come polo industriale innovativo e competitivo, all’interno di una strategia unitaria che metta al centro sviluppo, lavoro e attrattività del territorio evitando ogni forma di parcellizzazione”.