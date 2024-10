Automotive, Ciacciarelli: “Regione al lavoro per difendere l’economia della provincia di Frosinone”

«Con grande senso di responsabilità, ho accolto l’invito a intervenire questa mattina a Piedimonte San Germano, in occasione della manifestazione indetta dalle segreterie territoriali di Aqcfr, Fismic, Confsal e Ugl per sostenere i lavoratori del settore Automotive. Lo storico stabilimento Fiat, e oggi Stellantis, non solo ha un’importanza economica e occupazionale, ma rappresenta un pezzo di storia del territorio, simbolo della ripresa dell’Italia nel dopoguerra e della progressiva affermazione della provincia di Frosinone come la più industrializzata nel Lazio e nell’Italia centrale».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Questa storia, che grazie all’impegno politico e a una precisa strategia aziendale, è riuscita a consolidarsi nel tempo, ora deve essere difesa con determinazione e forza. La Regione Lazio, grazie all’impegno della vicepresidente Roberta Angelilli, ha attivato un tavolo tecnico in Regione e sta lavorando con il Mimit a tutela del comparto dell’Automotive. Condivido l’auspicio della vicepresidente affinchè Stellantis chiarisca al più presto il piano industriale e mantenga gli impegni sullo stabilimento di Cassino, implementando la produzione e aumentando conseguentemente i livelli occupazionali. Questo garantirebbe sicurezza alle imprese dell’indotto e ai loro dipendenti. Le scelte nel settore Automotive, spesso inconsapevoli delle caratteristiche economiche e sociali della provincia di Frosinone, hanno avuto conseguenze negative, mettendo a rischio un simbolo della crescita economica, con effetti a catena sull’indotto», ha ribadito l’assessore Ciacciarelli.

«Grazie all’azione della vicepresidente Angelilli e della Regione Lazio, stiamo intervenendo con decisione. Stellantis deve fornire delle risposte importanti, e va sottolineato che lo stop alle auto a motore termico sta provocando una difficoltà sempre maggiore a investire del nostro territorio, rischiando una crisi da cui sarà difficile riprendersi. La Regione Lazio continuerà a sostenere i lavoratori del comparto Automotive, perché la loro battaglia è anche la battaglia della Giunta e di tutta la nazione», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

