AUTOMOBILISMO / BOSS GP 2021: Martucci al RedBullRing in cerca di conferme

Trasferta in terra austriaca per Luca Martucci impegnato nella Serie Internazionale BOSS GP, categoria che vede duellare sulle piste più prestigiose d’Europa potentissime e spettacolari vetture ex Formula 1 e GP2. Teatro del secondo round stagionale sarà il circuito del Red Bull Ring, sulle verdi colline della Stiria dove quest’anno farà ancora una volta tappa anche la Formula Uno con un doppio impegno. Impegno doppio anche per i protagonisti della BOSS GP che saranno al via delle due gare in programma questo fine settimana. Martucci arriva alla trasferta austriaca dopo un esordio dolceamaro in quel del Mugello, nella prima prova disputatasi ad inizio Aprile, pista sulla quale ha conquistato alla guida di una Dallara GP2 della MM International Motorsport, un ottimo secondo posto, fermato nel suo attacco alla leadership solo dalla sospensione della gara nei giri finali. In gara-2 invece, la scelta dei pneumatici poco fortunata, con le slick sulla pista bagnata, ha costretto il pilota ad accontentarsi di una posizione nelle retrovie. Ciononostante il portacolori della LM37sport è attualmente terzo nella classifica assoluta, con 18 punti di distacco dal leader Ghiotto, ma il week end austriaco metterà in palio altri 50 preziosissimi punti.

LUCA MARTUCCI: “Il circuito del Red Bull Ring è una di quelle piste che maggiormente mi affascinano – spiega Luca Martucci alla vigilia della trasferta austriaca -. Immersa nel verde con continui saliscendi e curve di tutte le tipologie è molto emozionante. I test invernali sono andati molto bene e quindi confidiamo di ripeterci anche questo week end. La speranza è quella di non trovare condizioni meteo incerte come avvenuto al Mugello. O pioggia o sole quindi, per vedere gare più combattute e non condizionate dalla scelta dei pneumatici”.

BOSS GP Racing Series Calendar 2021:

9–11 April | BOSS GP Season Opening Mugello (Italy)

21 – 22 may| Red Bull Ring (Hosterreich)

18–20 June | Forza Fanatec Misano (Italy)

3/4 July | Pirelli Official BOSS GP Test Days Monza (Italy)

13–15. August | AvD Grand Prix Nürburgring (Germany)

3–5 September | Masaryk Racing Days Brno (Czech Republic)

22–24 October | Grande Finale Imola (Italy)

COMUNICATO STAMPA