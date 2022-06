Autocross / Primo successo per Ricci Gianmarco ad Aprilia

Prima gara della stagione Laziale dell’autocross si è disputata domenica ad Aprilia.

Al via anche il giovane Ricci Gianmarco da poco entrato nella nostra struttura.

Nelle tre gare sale tre volte sul podio due volte 2° e in finale vince per la prima volta in carriera nel Autocross.

Abbiamo scambiato due parole con Gianmarco.

La gara è stata pazzesca inaspettatamente in qualifica riesco a fare la pole come inizio direi super positivo in gara 1 e 2 concludo in p2 dopo una lotta serrata e qualche mio errore di troppo in finale riesco a prendere la testa della gara alla prima curva e doppo sorpassi e controsopparsi arriva la mia prima vittoria in questo nuovo sport. Super contento del risultato. Spero di replicare nelle prossime gare. Ora testa bassa e si lavora per la prossima gara. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che mi permette di fare ciò e a tutte le persone che mi hanno supportato. E un grande ringraziamento va a drc sportmanagemt che mi supporta in ogni gara.

COMUNICATO STAMPA