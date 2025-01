Auto travolta dal carico scivolato da un camion precipita per 10 metri, Marco muore a 38 anni

Marco Giannini, dottore di 38 anni, è morto mercoledì mattina 8 gennaio in un incidente stradale. La sua auto, una Bmw, è finita nello Scolmatore dell’Arno, lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno, nel comune di Collesalvetti. L’uomo, scrive la stampa locale, stava andando al lavoro alla farmacia ospedaliera di Livorno.L’auto del 38enne, secondo quanto ricostruito, è stata colpita da parte del carico di lastre caduto da un camion che procedeva in direzione opposta. Giannini ha perso il controllo della sua vettura che è precipitata dal viadotto per dieci metri fino a inabissarsi nello Scolmatore. Per il professionista non c’è stato niente da fare.

