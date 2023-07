Auto travolge famiglia: morti bimbo di 2 anni, padre e nonna, grave la mamma

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, verso le 15.30 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) sulla regionale 355 che porta a Sappada. Un’Audi nera con targa tedesca, guidata da una donna rimasta ferita, ha investito una famiglia di quattro persone di Mestre (in vacanza sulle Dolomiti) mentre passeggiavano: tre morti, il papà, la nonna e un bimbo di due anni che era sul passeggino condotto dalla mamma, il piccolo era stato elitrasportato in gravissime condizioni in ospedale a Belluno dove è spirato poco dopo. Il luogo della tragedia è un posto di villeggiatura in montagna, molto frequentato dai vacanzieri durante questi giorni estivi.La mamma è rimasta ferita. Ricoverato anche il nonno, colto da malore, arrivato sul posto subito dopo. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.

