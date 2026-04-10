Auto sottratta alla società di noleggio recuperata dalla Polizia Locale: denunciato un 37enne

Un’autovettura a noleggio, della quale non venivano pagati da tempo i canoni, è stata individuata e sequestrata dalla Polizia Locale di Cisterna.

Il veicolo, per il quale la società proprietaria aveva presentato segnalazione dopo ripetuti solleciti rimasti senza esito, era di fatto scomparso dalla circolazione. Gli accertamenti condotti dagli agenti hanno consentito di rintracciare l’auto sul territorio comunale e di procedere immediatamente al suo sequestro.

Gli agenti avevano fermato la Fiat 500 X durante un normale posto di controllo e durante gli accertamenti e la verbalizzazione del veicolo, non sottoposto a visita di revisione, era emerso che vi era una denuncia per appropriazione indebita sporta nel marzo scorso presso la Questura di Reggio Emilia.

Al termine delle verifiche, un uomo di 37 anni di nazionalità argentina è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e sarà restituito al legittimo proprietario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione si inserisce nell’attività costante di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio, condotta dalla Polizia Locale di Cisterna a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.